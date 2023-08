Männer schlagen sich und kommen beide ins Krankenhaus

Nr. 1534

Nachdem sie offenbar gegenseitig aufeinander eingeschlagen hatten, landeten ein 27- und ein 22-jähriger Mann gestern Abend mit erheblichen Verletzungen im Krankenhaus. Eine Zeugin hatte die Polizei zum Kottbusser Tor gerufen. Gegen 20 Uhr hatte die junge Frau auf einer Treppe zum U-Bahnhof hinter sich die beiden lautstark streitenden Kontrahenten gehört. Als sie sich umdrehte, sah sie, wie der Ältere den Jüngeren mit Faustschlägen erst zu Boden brachte und ihm dann mehrfach gegen den Kopf schlug. Mit einem weiteren Passanten versuchte sie, den 27-Jährigen von weiteren Angriffen abzuhalten, woraufhin dieser den 22-Jährigen in den Würgegriff nahm und anschließend davonlief. Dem Jüngeren gelang es, aufzustehen und dem 27-Jährigen hinterherzulaufen. Den weiteren Verlauf der Auseinandersetzung, in der der 22-Jährige nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei den 27-Jährigen geschlagen haben will, bekam sie nicht mit, weil sie die Polizei rief. Als Einsatzkräfte einer Hundertschaft den 27-Jährigen festnahmen, steckten Glasscherben in dessen Kopf. Ob diese von einer Glasflasche stammen, die er dem 22-jährigen nach dessen Angaben zuvor gegen den Kopf geschlagen haben soll, blieb zunächst unklar. Beide Tatverdächtigen kamen nach einer medizinischen Erstversorgung am Ort mit diversen Verletzungen, unter anderem im Kopfbereich, in Krankenhäuser. Dort wurden beide stationär aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.