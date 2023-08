Explosion in Imbiss – Landeskriminalamt ermittelt

Nr. 1530

In Wilmersdorf ist in der vergangenen Nacht ein Imbiss ausgebrannt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hörten Anwohnende und Passanten gegen 2.10 Uhr eine Explosion im Bereich des Geschäfts in der Uhlandstraße, das kurz darauf in Flammen stand. Eine Zeugin und ein Zeuge gaben der Polizei gegenüber an, dass sie nach der Explosion zwei Männer gesehen hätten, die aus Richtung des Imbisses gekommen und in Richtung Lietzenburger Straße davongelaufen seien. Bei der Polizei und Feuerwehr gingen zu der Explosion und dem Brand mehrere Notrufe ein. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine Frau, die das Wohnhaus verlassen wollte, in dem sich der Imbiss befindet, verletzte sich auf dem Weg ins Freie an einem Bein. Eine weitere Frau, bei der zunächst der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand, konnte nach ärztlicher Inaugenscheinnahme ohne Behandlung vor Ort entlassen werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer und umherfliegende Teile des Ladens wurden unter anderem vor dem Imbiss geparkte Fahrzeuge und ein neben dem Imbiss befindliches Geschäft im Eingangsbereich beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.