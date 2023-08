Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1527

Heute Vormittag wurden in Kreuzberg zwei Frauen und ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll eine 50-jährige Pkw-Fahrerin gegen 11 Uhr die Großbeerenbrücke in Richtung Obentrautstraße befahren haben. Auf Höhe des Tempelhofer Ufers stieß sie mit dem Wagen eines 57-jährigen Fahrers zusammen, der mit seiner 55-jährigen Beifahrerin auf dem Tempelhofer Ufer in Richtung Mehringdamm unterwegs war. Der Wagen der 50-Jährigen wurde nach der Kollision erst auf dem Gehweg durch einen Poller gestoppt. Das Fahrzeug des 57-Jährigen schleuderte gegen eine Ampelanlage und kam so zum Stehen. Beide Fahrzeugführenden wurden verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die 55-Jährige erlitt Verletzungen, die am Unfallort behandelt werden konnten. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat in der Polizeidirektion 5 (City).