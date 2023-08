Verkehrsunfall mit E-Scooter

Nr. 1526

Gestern Abend kam es in Niederschönhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Gegen 20.20 Uhr befuhr eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin die Buchholzer Straße in Richtung Blankenburger Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor sie die Kontrolle über den E-Scooter und geriet nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Pkw-Fahrer. Die 15-Jährige zog sich Kopf- und Rückenverletzungen zu. Sie wurde in Begleitung ihrer Mutter durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Der 63-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.