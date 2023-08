Nach Angriff durch Gruppe mit Kopfverletzung im Krankenhaus

Nr. 1525

Zwei Passanten beobachteten in der vergangenen Nacht in Adlershof den Angriff auf einen 27-Jährigen und dessen gleichaltrigen Begleiter und alarmierten die Polizei. Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge waren die beiden Zeugen gegen 0.20 Uhr zu Fuß in der Dörpfeldstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Anna-Seghers-Straße bemerkten, dass zwei Männer auf der gegenüberliegenden Straßenseite von etwa sechs Personen bedrängt wurden. Eine dieser Personen soll einem der beiden 27-Jährigen mutmaßlich mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen und sich dann mit den anderen Unbekannten Richtung S-Bahnhof Adlershof entfernt haben. Eine sofort eingeleitete Absuche der Umgebung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Der angegriffene Mann kam mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zur Namhaftmachung der unbekannten Personen und zum Hintergrund der Tat dauern an.