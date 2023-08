Mann von mehreren Personen ausgeraubt und verletzt

Nr. 1524

In Prenzlauer Berg wurde in der vergangenen Nacht ein Mann von einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe ausgeraubt. Gegen 1.30 Uhr wurde ein 26-Jähriger nach Angaben von Zeuginnen und Zeugen auf dem Hinterhof eines Hostels in der Christinenstraße von einer Gruppe junger Personen angesprochen und umzingelt. Die Unbekannten sollen ihn zu Boden gebracht und ihm mehrmals ins Gesicht getreten haben. Eine Person habe seine Hosentaschen durchsucht. Als die Zeuginnen und Zeugen die Unbekannten ansprachen, seien diese geflohen. Später habe der 26-Jährige das Fehlen seines Portemonnaies festgestellt. Aufmerksam gewordene Passanten alarmierten Polizei und Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr, die den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen zu diesem Raub übernommen.