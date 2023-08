Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Nr. 1523

Gestern Mittag erlitt eine Radfahrerin Verletzungen bei einem Zusammenstoß mit einer Pkw-Fahrerin in Westend. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 67-jährige Radfahrerin gegen 13.30 Uhr auf der Alten Allee in Richtung Eichkampstraße unterwegs, um nach rechts in diese abzubiegen. Dabei stieß sie mit einer von links kommenden vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Pkw-Fahrerin zusammen, welche die Eichkampstraße in Richtung Schmetterlingsplatz befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden. Hierbei erlitt die 67-Jährige Verletzungen am Kopf und Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West).