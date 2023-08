Geschlagen und getreten – 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 1522

Zu einem verletzten und bewusstlos am Boden liegenden 22-jährigen Mann wurden Einsatzkräfte der Polizeidirektion 5 (City) gestern Nachmittag nach Kreuzberg gerufen. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Aussagen mehrerer Zeuginnen und Zeugen zufolge sei der Tatverdächtige gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Ritterstraße / Erkelenzdamm aus einem Bus der Linie 140 gestiegen und kurz darauf von vier Männern bedroht worden. Einer von ihnen soll unter Vorhalten eines Messers die Umhängetasche des Mannes gefordert haben, während die anderen drei an dieser Tasche gerissen und dem 22-Jährigen ins Gesicht und gegen den Oberkörper geschlagen haben sollen. Einer der Tatverdächtigen, ein 33-Jähriger, soll den davonrennenden Mann am Oranienplatz eingeholt und ihn dort erneut geschlagen haben, bevor der Angegriffene zum zweiten Mal flüchten konnte. In der Oranienstraße kam es anschließend zu einem Gerangel zwischen dem 33- und 22-Jährigen, bei dem der Ältere den Jüngeren am Hals gegriffen, ihn gewürgt und zu Boden gedrückt haben soll. Einer Zeugin gelang es, den Angreifer von dem Verletzten zu trennen und den Tatverdächtigen gemeinsam mit weiteren Zeuginnen und Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 22-Jährige kam zur Versorgung seiner Verletzungen, einer Gehirnerschütterung, Hämatomen am Hals und Prellungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der Angreifer wurde zur Klärung seiner Identität einem Polizeigewahrsam zugeführt und von dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 5 übergeben. Die Ermittlungen dauern an.