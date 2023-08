Brand in Mehrfamilienhaus

Nr. 1520

Eine Passantin alarmierte in der vergangenen Nacht Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Reinickendorf. Gegen Mitternacht sah die 45-Jährige in der Straße Eichborndamm Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im 3. Obergeschoss bereits im Vollbrand. Durch die Rettungskräfte konnten alle Bewohnenden aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden. Es wurde keine Person verletzt. Während der Löscharbeiten breitete sich der Brand auf eine Dachgeschosswohnung aus. Ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Wohnungen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Während der Löscharbeiten war der Eichborndamm zwischen Zobeltitzstraße und Kienhorststraße bis circa 7.30 Uhr voll gesperrt. Hierbei kam es zu Einschränkungen bei der BVG. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung übernommen.