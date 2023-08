Festnahme nach gemeinschaftlichem Straßenraub

Nr. 1519

Einsatzkräfte der Polizei haben in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Räuber in Neukölln festgenommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren gegen 22.20 Uhr in der Bürknerstraße einem 35-jährigen Mann die Uhr entwendet haben. Sie hakten sich beiderseits bei dem 35-Jährigen unter und einer der 17-Jährigen riss die Uhr des Mannes gewaltsam von dessen Handgelenk. Als der 35-Jährige versuchte, seine Uhr wiederzuerlangen, warf der mutmaßliche Dieb die Beute seinem Komplizen zu und schlug dem Mann in den Bauch. Im Anschluss entfernten sich die beiden Tatverdächtigen. Der 35-Jährige verfolgte das Duo und konnte einen der Jugendlichen festhalten, der andere floh mit der Uhr. Es kam zu einem Handgemenge, in dessen weiteren Verlauf der zurückgebliebene 17-Jährige dem 35-Jährigen eine Kette vom Hals abriss und dem Mann mehrmals in den Bauch geschlagen haben soll. Der Überfallene rief lautstark nach der Polizei, so dass Passanten aufmerksam wurden und ihm zu Hilfe eilten. Der Kettenräuber ließ daraufhin seine Beute los und floh unter einen Pkw. Dort konnten die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei ihn festnehmen. Auch sein Komplize, der durch Passanten aufgehalten wurde, konnte in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Die Uhr war jedoch nicht auffindbar. Beide Räuber wurden für erkennungsdienstliche Maßnahmen und eine richterlich angeordnete Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Von dort werden sie voraussichtlich einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt. Der 35-Jährige erlitt durch den Überfall Hautabschürfungen am Hals und im Nacken und wurde von Rettungskräften für eine Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.