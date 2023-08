Schwerer Raub durch Trio

Nr. 1518

Heute Morgen wurden Einsatzkräfte wegen eines Raubs in den Ortsteil Wedding alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 45-Jähriger gegen 7.15 Uhr von einem männlichen Trio auf dem Leopoldplatz überfallen, indem einer der Männer zunächst auf den 45-Jährigen einschlug und ihn zu Boden stieß. Dann soll der Tatverdächtige den Mann mit einem Pflasterstein und einer Metallstange geschlagen und ihm gegen die Brust und den Kopf getreten haben. Anschließend soll ein weiterer Tatverdächtiger das Handy aus der rechten Hosentasche des am Boden Liegenden genommen haben. Als sich ein Zeuge dem Geschehen näherte, habe das Trio vom Verletzten abgelassen und sei in Richtung des Kurt-Schuhmacher-Platzes geflüchtet. Der 45-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).