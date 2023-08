Motorradfahrer verliert Kontrolle und prallt gegen geparkte Autos

Nr. 1517

In der vergangenen Nacht kam es in Neukölln zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen. Gegen 1.30 Uhr befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 22-jähriger Motorradfahrer die Dieselstraße in Richtung Nernstweg mit überhöhter Geschwindigkeit. Kurz vor der Einfahrt zu den dortigen Kleingartenkolonien verlor der junge Mann aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und prallt in ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Beim Eintreffen alarmierter Polizeikräfte befand sich der Unfallverursacher bereits in einem Rettungswagen und wurde behandelt. Das Unfallmotorrad hingegen war vorher durch Unbekannte vom Unfallort entfernt worden und konnte erst im Rahmen einer Nahbereichsabsuche durch Einsatzkräfte in einer nahegelegenen Garage gefunden werden. Bei der anschließenden Überprüfung des Zweirads wurde festgestellt, dass ein gestohlenes Kennzeichen angebracht und das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Der Unfallverursacher versuchte sich bei der weiterführenden Sachverhaltsklärung im Krankenhaus mit dem Führerschein einer fremden Person auszuweisen, was jedoch misslang. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der 22-Jährige nicht. Auf Grund seiner erlittenen Verletzungen verbleibt der junge Mann stationär im Krankenhaus. Das Motorrad samt gestohlener Kennzeichen sowie der Führerschein wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein zuständiges Kommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City).