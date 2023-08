Wildtier ausgewichen – Verkehrsunfall

Nr. 1516

Nachdem sie einem Wildtier ausgewichen war, verursachte eine Autofahrerin gestern Nacht in Spandau einen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 20-Jährige mit ihrem Pkw gegen 3 Uhr die Pionierstraße in Richtung Frankenwaldstraße entlang, als kurz vor dem Bramwaldweg plötzlich ein Wildtier auf die Fahrbahn lief. Bei dem Versuch, dem Tier auszuweichen, kam die Frau von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Sprinter zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sprinter in einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Die Fahrerin erlitt diverse Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei der Frau einen Wert von rund 2 Promille. Der Führerschein der 20-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.