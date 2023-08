Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr 1515

Gestern Nachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Karlshorst verletzt. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Pkw auf der Rummelsburger Straße in Richtung Köpenicker Chaussee. Nach bisherigen Erkenntnissen wendete die Pkw-Führerin auf Höhe Mentelinstraße und querte hierbei die parallel laufende Fahrbahn der Straße An der Wuhlheide. Dabei übersah sie einen 24-jährigen Motorradfahrer, der von der Straßenüberführung An der Wuhlheide kommend in dieselbe Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer auf das Dach des Pkw geschleudert wurde. Durch Rettungskräfte wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Pkw-Führerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant betreut. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die Rummelsburger Straße und die Straße An der Wuhlheide zwischen Treskowallee und Minna-Todenhagen-Straße bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).