Nr. 1514

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer an mehreren Einkaufswagen eines Supermarktes in Hellersdorf. Gegen 3 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Gothaer Straße gerufen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Griffstücke der Wagen waren verschmort. Eine Stunde später löschte die Feuerwehr einen weiteren Brand an einem E-Fahrrad in der Hellersdorfer Straße. Das Fahrrad wurde am Hinterrad und Kunststoffrahmen beschädigt. Es gab in beiden Fällen keine verletzten Personen. Die Feuerwehr beobachtete jedoch in beiden Fällen drei Personen, die von den Tatorten flüchteten. Ein Zusammenhang wird aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe nicht ausgeschlossen. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.