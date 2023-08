Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nr. 1513

Gestern Mittag wurde ein mutmaßlicher Drogenhändler in Köpenick festgenommen. Gegen 12.30 Uhr durchsuchten Einsatzkräfte aufgrund eines Hinweises aus der Nachbarschaft und mit einem Durchsuchungsbeschluss die Wohnung eines 64-Jährigen in der Pohlestraße. Es wurden diverse Cannabispflanzen, weitere Betäubungsmittel und eine UV-/LED-Lampe sowie vermeintlicher Handelserlös gefunden und beschlagnahmt. Polizeikräfte brachten den Mieter, der während der Durchsuchung seine Wohnung betrat, zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Im Anschluss wurde er von dort entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.