Messerangriff nach Streitigkeiten

Nr. 1509

Gestern Abend wurde ein Mann nach Streitigkeiten mit einem Messer verletzt. Gegen 18.30 Uhr gerieten ein 42-jähriger Mann und ein bisher unbekannt gebliebener Täter vor dem Eingang des S-Bhf. Tempelhof zunächst in ein Streitgespräch. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der unbekannte Täter seinen Kontrahenten mit einem Messer an und verletzte diesen am Kopf und am Rücken. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung der Hoeppnerstraße. Der 42-jährige Verletzte musste zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus behandelt werden und verbleibt stationär. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd).