Festnahme nach Einbruch in Kleintransporter

Nr. 1505

Einsatzkräfte nahmen heute Morgen einen Mann in Neukölln fest, der zuvor einen Kleintransporter aufgebrochen haben soll. Gegen 6 Uhr hörte eine 43-jährige Anwohnerin der Thomasstraße laute Geräusche. Als sie aus dem Fenster blickte, konnte sie einen Mann beobachten, wie dieser die Seitenscheibe eines Lieferwagens eingeschlagen und aus diesem Kisten entwendet haben soll. Herbeigerufene Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe fest. Im Rahmen der Überprüfung der Personalien stellten sie fest, dass gegen den 33-Jährigen zwei Haftbefehle vorlagen und brachten ihn ein Polizeigewahrsam. Dort wurde er dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.