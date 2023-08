Radfahrer ins Gesicht geschlagen

Nr. 1504

Gestern Nachmittag soll ein Radfahrer in Neukölln geschlagen worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Kind gegen 16 Uhr in der Hermannstraße Ecke Karl-Marx-Straße unvermittelt auf den Radweg gelaufen sein. In der Folge musste ein 32-Jahre alter Radfahrer stark abbremsen und es soll sich ein Streitgespräch zwischen dem 48 Jahre alten Vater des Kindes und dem Radfahrer entwickelt haben. Ein 42-jähriger Mann, der den Sachverhalt gesehen hat, soll sich in den Streit eingemischt und dem Radfahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Hinzugerufene Polizeikräfte der Brennpunkt- und Präsenzeinheit nahmen den Tatverdächtigen fest. Der verletzte Radfahrer wurde von Rettungskräften am Ort behandelt. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 32-jährige Zweiradfahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 2 Promille. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein.