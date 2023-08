Verletzte Radfahrerin

Nr. 1503

Gestern Vormittag ist eine Radfahrerin in Niederschönhausen gestürzt. Gegen 11.10 Uhr bemerkte eine Funkwagenbesatzung in der Dietzgenstraße eine auf dem Gehweg liegende 75-jährige Radfahrerin. Nach Aussagen eines 40-jährigen Ersthelfers soll die Seniorin mit dem Vorderrad ihres Fahrrads gegen den Bordstein gekommen und dann auf den Gehweg gestürzt sein. Die Frau wurde mit Kopfverletzungen von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.