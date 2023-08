Schussabgabe auf Café

Nr. 1500

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Schussabgabe auf ein Café in Kreuzberg. Gegen 0.10 Uhr nahmen Gäste eines Cafés am Oranienplatz ein Schussgeräusch wahr. Es konnte nach Inaugenscheinnahme ein Projektil in der Hauswand steckend festgestellt werden. Durch alarmierte Einsatzkräfte wurden kurze Zeit später drei Männer in einem Geländewagen überprüft, die laut Zeugenaussagen tatbeteiligt gewesen sein könnten. Nach erfolgter Identitätsfeststellung und Durchsuchung des Fahrzeuges wurden die Männer wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden durch ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 5 (City) geführt.