Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray

Nr. 1499

Gestern Nachmittag erlitt ein Mann in Charlottenburg diverse Kopfplatzwunden und Stichverletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen schlug ein 27-Jähriger aus bislang noch ungeklärter Ursache auf der Straße Kurfürstendamm einen 24-Jährigen mit einem Pfefferspray mehrmals auf den Kopf. Anschließend habe der 27-Jährige, der von einem 25-Jährigen unterstützt wurde, mit einer abgebrochenen Glasflasche mehrmals auf den bereits Verletzten eingestochen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär verbleibt. Einsatzkräfte nahmen beide Tatverdächtige fest und stellten das Pfefferspray sowie den abgebrochenen Griff der Glasflasche sicher. Im Anschluss brachten die Einsatzkräfte den 27-Jährigen in einen Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung später wieder entlassen wurde. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) ermittelt.