Verkehrsunfall mit Linienbus

Nr. 1494

Gestern Vormittag kam es in Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach trat ein 48-jähriger Fußgänger gegen 10 Uhr auf die Fahrbahn der Stresemannstraße, ohne auf den Fließverkehr zu achten. Ein Bus der Linie M41, der in Richtung Potsdamer Platz fuhr, konnte durch den 46-jährigen Busfahrer nicht mehr rechtzeitig gebremst werden. Er erfasste den Fußgänger frontal. Auf Grund der erlittenen Verletzungen musste der Fußgänger zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wird sich selbstständig in Behandlung begeben. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 5 (City).