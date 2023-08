Vollsperrung nach Unfall mit Bus

Nr. 1493

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Zehlendorf alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen hielt gegen 12.30 Uhr ein Bus der Linie 623 in Richtung U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim an der Bushaltestelle S-Bahnhof Zehlendorf auf dem Teltower Damm. Der 45-jährige Busfahrer verließ aufgrund eines möglichen technischen Defektes das Fahrzeug. Während sich der Fahrer außerhalb des Busses befand, setzte sich dieser in Bewegung und rollte circa 30 Meter rückwärts in Richtung S-Bahn-Unterführung. Beim Rückwärtsrollen beschädigte der Bus den Bordstein, die Gehwegpflaster, mehrere Schutzgitter und ein Fahrrad. Ein zufällig vor Ort befindlicher Polizeibeamter in zivil versuchte, in die Fahrerkabine des Busses zu gelangen. Hierbei stürzte er zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach ambulanter Behandlung durch alarmierte Rettungskräfte beendete der Polizist seinen Dienst. Eine im Bus befindliche 58-jährige Frau klagte über Kopfschmerzen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Weitere Fahrgäste wurden nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen wurde der Teltower Damm zwischen Mühlenstraße und Potsdamer Straße komplett bis 16 Uhr gesperrt, wovon auch mehrere Buslinien betroffen waren. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).