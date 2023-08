Auto überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Nr. 1492

In der vergangenen Nacht kam es in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Gegen 1.10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seiner 20-jährigen Beifahrerin die Motzstraße vom Nollendorfplatz kommend in Richtung der Martin-Luther-Straße. Laut Zeugenaussagen sei der Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren und habe dann kurz vor dem Kreuzungsbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug des 19-Jährigen soll gegen die Bordsteinkante der dortigen Mittelinsel gestoßen sein, woraufhin es gegen mehrere Poller prallte und sich anschließend mehrfach überschlug. Erst am anderen Ende des Kreuzungsbereichs der Martin-Luther-Straße kam das Fahrzeug dann zum Stehen. Der 19-jährige Autofahrer soll während des Unfalls aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Zur weiteren Behandlung wurden der 19-jährige Unfallverursacher und seine 20-jährige Beifahrerin stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Ein unbeteiligter 19-jähriger Fußgänger wurde durch herumfliegende Glassplitter verletzt und musste ambulant behandelt werden. Der Führerschein des 19-Jährigen sowie das Unfallfahrzeug wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden durch ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) geführt.