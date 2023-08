Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1491

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Mariendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 78-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem VW die Großbeerenstraße in Richtung Heusingerstraße. In Höhe Körtingstraße bog der Autofahrer rechts auf einen Parkplatz ab und fuhr dabei einen 64-jährigen Radfahrer an, der auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs war. Der Radfahrer wurde am Kopf verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).