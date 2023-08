Unbekannte beleidigt Pärchen rassistisch – Jugendliche schreitet ein

Nr. 1490

Gestern Nachmittag meldete sich ein Vater mit seiner 14-jährigen Tochter in der Wache des Polizeiabschnitts 41, um eine Volksverhetzung sowie eine Körperverletzung zur Anzeige zu bringen. Bereits am 21. August sei die Jugendliche gegen 18 Uhr am U-Bahnhof Zoologischer Garten in einen Zug der Linie U9 eingestiegen. Ein ebenfalls zugestiegenes Pärchen soll in der Folge von einer bereits im Waggon befindlichen Frau rassistisch beleidigt worden sein. Die junge Frau mischte sich ein und versuchte, die Situation zu befrieden. Als das Pärchen sich an einen anderen Platz setzte, folgte ihnen die Tatverdächtige, drückte sie mit den Händen in die Sitze und kratzte die ebenfalls hinzugeeilte 14-Jährige am Arm. Anschließend sei die Frau am Bahnhof Kurfürstendamm in unbekannte Richtung geflohen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.