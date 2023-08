Radfahrer verletzt

Nr. 1489

In Schöneberg wurde gestern Nachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 66-Jährige gegen 17.15 Uhr mit seinem Rad den Gehweg der Fuggerstraße von der Lietzenburger Straße kommend in Richtung Ansbacher Straße. Als der Fahrradfahrer vom Gehweg auf die Fahrbahn der Ansbacher Straße fuhr, stieß er mit dem 45-jährigen Fahrer eines Pkw zusammen, der die Ansbacher Straße in Richtung Geisbergstraße befuhr. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf und am Rumpf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.