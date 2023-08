Seniorin durch Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1488

Am heutigen Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Charlottenburg-Nord. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 80-jähriger Autofahrer gegen 12 Uhr die Straße Goerdelerdammbrücke in Richtung Saatwinkler Damm befahren und versucht haben, nach links auf die Autobahn A100 abzubiegen. Dabei habe er den entgegenkommenden 23-jährigen Fahrzeugführer nicht rechtzeitig gesehen, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 80-jährige Ehefrau des Seniors erlitt als Beifahrerin Verletzungen am Kopf und im Nackenbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West) übernommen.