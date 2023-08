Räuberischer Diebstahl auf Lebensmitteldiscounter

Nr. 1484

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 einen Mann nach einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in Friedrichshain fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen soll ein 30-Jähriger gegen 14.40 Uhr in einer Filiale in der Rüdersdorfer Straße Waren entwendet haben. Als er den Laden mit dem Diebesgut verlassen wollte, versuchten drei Mitarbeiter des Supermarktes ihn aufzuhalten. Im weiteren Verlauf schlug der 30-Jährige einem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser rücklings stürzte und sich eine Schürfwunde oberhalb des Ellenbogens zuzog. Der Mann lehnte eine ärztliche Behandlung im Nachgang ab. Die beiden anderen Mitarbeiter versuchte der Tatverdächtige zu beißen und flüchtete dann mit einem Teil der Beute in Richtung Comeniusplatz. Dort konnte er von den alarmierten Einsatzkräften gestellt werden. Während der Festnahme versuchte er auch, einen Polizeibeamten zu beißen, was ihm jedoch nicht gelang. Der 30-Jährige wurde auf einem Polizeiabschnitt erkennungsdienstlich behandelt und anschließend von einem Transportkommando zu einem Polizeigewahrsam gebracht. Dort wurde er der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) überstellt, welche die weiteren Ermittlungen führt.