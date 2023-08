Motorrad fährt fahrerlos gegen Fußgängerinnen

Nr. 1483

Gestern Abend wurden in der Stadtrandsiedlung Malchow zwei junge Frauen und ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 20-Jährige gegen 19.30 Uhr mit seiner Maschine die Straße Am Luchgraben in Richtung Karow. Aus noch nicht geklärten Gründen verlor der junge Mann in Höhe der Einmündung der Bundesstraße 2 die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Das Zweirad fuhr schlingernd weiter und stieß gegen zwei Passantinnen, 21 und 23 Jahre alt, die am Straßenrand in der Nähe eines geparkten Transporters standen. Das Motorrad prallte gegen den geparkten Wagen und kam dort zum Liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden jungen Frauen und den Fahrer in Krankenhäuser. Der 20-Jährige wurde zur Behandlung seiner Hautverletzungen an Armen und Beinen stationär aufgenommen. Die 23-Jährige konnte nach der ambulanten Versorgung der Verletzungen am Rumpf und am Bein die Klinik wieder verlassen. Ihre jüngere Begleiterin wurde mit Verletzungen am ganzen Körper stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden bereits am Unfallort durch ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.