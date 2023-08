Verkehrsunfall mit Flucht und verletztem Radfahrer

Nr. 1482

Gestern Nachmittag kam es in Charlottenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Autofahrer und einem Radfahrer, bei dem der zuletzt genannte verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein Unbekannter gegen 17.30 Uhr die Rückertstraße in Richtung Bismarckstraße mit einem Auto befahren haben. An der Einmündung Rückertstraße/Bismarckstraße kollidierte er mit einem 57-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Bismarckstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz unterwegs gewesen sein soll. Durch den Zusammenstoß sei der 57-Jährige gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen geschleudert worden. Im weiteren Verlauf sei der Zweiradfahrer zu Boden gestürzt und der Autofahrer habe sich in unbekannte Richtung entfernt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den am Boden liegenden Mann zuerst am Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, in dem er aufgrund seiner Verletzungen am gesamten Körper stationär aufgenommen wurde. Sowohl das geparkte Fahrzeug als auch das Fahrrad wurden bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).