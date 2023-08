Festnahme nach mehreren Körperverletzungen

Nr. 1481

In der vergangenen Nacht wurde eine Frau in Mitte nach mehreren Körperverletzungen festgenommen. Gegen 23.30 Uhr beobachteten Mitarbeitende der BVG-Sicherheit wie eine 26-jährige Frau einer anderen unbekannt gebliebenen Frau am Alexanderplatz unvermittelt gegen das Bein trat. Als die Sicherheitsmitarbeitenden schlichtend eingriffen, spuckte die aggressive Frau einem 34-jährigen Mitarbeiter ins Gesicht und entfernte sich dann vom Ort. Kurze Zeit später entdeckten die Sicherheitsmitarbeitenden die Frau erneut und konnten beobachten, wie sie einer 23-jährigen Frau mit einer Glasflasche gegen den Kopf schlug. Die 26-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin durch alarmierte Polizeikräfte vorläufig festgenommen und anschließend der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhaues zugeführt. Die 23-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständige Direktion 5 (City) geführt.