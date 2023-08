Verdacht der Brandstiftung

Nr. 1480

In der vergangenen Nacht brannte ein Kiosk in Hellersdorf komplett aus. Gegen Mitternacht stellte ein Mann in der Heinrich-Grüber-Straße ein Feuer an einem Kiosk fest und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Kräfte der Berliner Feuerwehr stand der Kiosk bereits im Vollbrand. Ein angrenzendes Gebäude wurde leicht beschädigt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.