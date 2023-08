Verkehrsunfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Pkw

Nr. 1479

Heute Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Wittenau. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 24-jährige Autofahrerin mit ihrem Smart gegen 8 Uhr die Straße Am Nordgraben befahren und versucht haben, nach links in die Oranienburger Straße abzubiegen. Dabei habe sie den entgegenkommenden Polizeieinsatzwagen mit einem Polizeiangehörigen am Steuer nicht rechtzeitig gesehen, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Smart kippte in Folge des Zusammenstoßes zur Seite. Die Fahrerin erlitt Verletzungen am linken Arm und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Polizeifahrzeuges wurde ambulant am Arm und Kopf behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord) übernommen.