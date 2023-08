Polizisten mit Messer bedroht

Nr. 1478

Heute früh wurden Polizeikräfte in Reinickendorf mit einem Messer bedroht. Gegen 6 Uhr wurde eine Funkwagenbesatzung in die Klixstraße alarmiert, da sich dort eine gesuchte Person aufhalten sollte. Als die Einsatzkräfte am Ort ankamen, stieg ein 25-jähriger Mann mit einem Messer in der Hand aus einem Fenster seiner Wohnung im Hochparterre und lief zielstrebig auf die Polizeikräfte zu. Anschließend beleidigte der Mann die Einsatzkräfte und bedrohte sie wiederholt mit dem Tode. Nach mehrmaliger Androhung des Schusswaffengebrauchs ließ der Angreifer schließlich das Messer fallen und konnte widerstandslos festgenommen werden. Der Mann kam im Anschluss in ein Krankenhaus und wurde dort in einer psychiatrischen Abteilung stationär aufgenommen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständige Direktion 1 (Nord) geführt.