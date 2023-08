Goldfarbene Kette mit Ring entrissen – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 1476

Mit der Bitte um Mithilfe wendet sich die Kriminalpolizei an die Öffentlichkeit. Am Freitag, den 11. August 2023, gegen 10.20 Uhr, kam es in der Heerstraße zwischen Sandstraße und Fahremundstraße in Wilhelmstadt zu einem Raub, bei dem einer bislang unbekannt gebliebenen Seniorin eine goldfarbene Halskette samt Ring entrissen worden ist.

Wer kann Angaben zu der Seniorin/Besitzerin der abgebildeten Kette samt Ring machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Mitte während der Bürodienstzeiten unter den Telefonnummern (030) 4664-273118 oder (030) 4664-273110 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-271100, per E-Mail an Dir2K31@polizei.berlin.de und über die Internetwache entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Erstmeldung Nr. 1412 vom 12. August 2023: Festnahme nach Raub an Seniorin

Gestern Vormittag kam es im Ortsteil Wilhelmstadt zu einem Raub an einer unbekannt gebliebenen Seniorin. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Mann gegen 10.20 Uhr einer älteren Frau, die mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Heerstraße unterwegs war, eine goldene Halskette sowie einen Ring entrissen haben und damit geflohen sein. Ein 41-jähriger Zeuge habe die Tat beobachtet und den Tatverdächtigen um Hilfe rufend mit seinem Fahrrad verfolgt. Dies bemerkte ein Polizeibeamter außer Dienst, der zufällig auf seinem Motorrad vorbeifuhr. Er stellte das Motorrad ab und verfolgte den Flüchtenden zu Fuß, bis er ihn in der Wilhelmstraße festnehmen konnte. Der Mann wurde für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Seniorin hatte sich bereits vom Tatort entfernt und konnte nicht mehr angetroffen werden.