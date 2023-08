Jugendlicher stürzt von Straßenbahn

Nr. 1470

In der vergangenen Nacht erlitt ein Jugendlicher in Köpenick nach einem Sturz von einer Straßenbahn Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte ein 15-jähriger Jugendlicher gegen 1.15 Uhr auf der Wendenschloßstraße auf das Heck einer Straßenbahn und hielt sich dort fest. Nach ca. 500 Metern Fahrt verlor er den Halt, stürzte auf die Fahrbahn und stieß gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Oberleitungsmast. Durch den Sturz erlitt der 15-Jährige Verletzungen des Brustkorbes und eine Fraktur des Beckens. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer, der den Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht wahrgenommen hatte, setzte seine Fahrt bis zum Betriebshof Köpenick fort und beendete dort seinen Dienst. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.