Angegriffen und judenfeindlich beleidigt

Nr. 1469

In Prenzlauer Berg griff gestern Nachmittag ein Mann einen anderen Mann an. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 37-Jähriger zusammen mit seinem kleinen Sohn gegen 15.20 Uhr auf der Hermann-Blankenstein-Straße unterwegs. Dort soll ihn ein unbekannter Mann zunächst respektlos angesprochen haben. Dies ignorierend, ging der 37-Jährige weiter. Als er später wieder zu der Stelle zurückkehrte, um den dort den Aufzug zum Bahnsteig des S-Bahnhofes Storkower Straße zu nutzen, soll der Unbekannte wiedergekehrt und dem 37-Jährigen mit der Faust in den Nacken geschlagen haben. Dabei soll er ihn zusätzlich noch antisemitisch beleidigt haben, bevor er sich entfernte. Eine Zeugin sprach kurze Zeit später schon in der Absuche tätige Polizisten an und teilte den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen mit. Die Polizeibeamten trafen daraufhin in unmittelbarer Nähe zum Tatort auf den 61-Jährigen und nahmen ihn fest. Eine Atemalkoholmessung bei dem mutmaßlichen Schläger ergab einen Wert von rund einem Promille. Nach Feststellung seiner Identität entließen die Beamten den 61-Jährigen am Ort. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung mit antisemitischem Hintergrund verantworten. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.