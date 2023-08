Pkw-Fahrer kollidiert mit Radfahrer

Nr. 1467

In der vergangenen Nacht kam es in Moabit zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw- und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 26-jähriger Autofahrer gegen 1 Uhr die Straße Alt-Moabit in Richtung Hauptbahnhof befahren haben. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Wagen des 26-Jährigen von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Gehweg. Dort streifte er eine Hauswand, stieß gegen einen Verteilerkasten eines Telekommunikationsanbieters und kollidierte anschließend mit einem 30-jährigen Radfahrer, der daraufhin stürzte. Der Fahrradfahrer erlitt durch den Sturz Prellungen und Hausabschürfungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest sowie ein Drogenschnelltest am Ort verliefen negativ. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.