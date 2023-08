Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nr. 1466

Polizistinnen und Polizisten nahmen gestern Nachmittag einen Mann Kreuzberg fest. Gegen 17.20 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zur Bergmannstraße. Zuvor beobachten sie einen Mann an einem auf der Straße geparkten Opel. Der Mann soll einen brennenden Gegenstand in das Innere des Fahrzeugs geworfen haben, woraufhin der Innenraum in Brand geriet. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Bei einer Absuche der Umgebung entdeckten Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft den 52-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Bei ihm fanden sie mehrere Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit sowie mehrere Feuerzeuge und beschlagnahmten diese. Ein Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen ergab einen Wert von rund 4 Promille. Anschließend brachten sie ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt wurde.