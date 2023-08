Tatverdächtige nach Raub festgenommen

Nr. 1465

Einsatzkräfte in Zivil führten gestern Abend eine Routineüberprüfung des Fließverkehrs in Neukölln durch. Gegen 19 Uhr hielten die beiden Polizeibeamten einen Pkw an der Kreuzung Mittelweg Ecke Morusstraße an und überprüften Fahrzeug und Insassen verkehrsrechtlich. Während der Überprüfung bemerkte einer der beiden Polizisten eine Schusswaffe in der Ablage der Fahrertür, woraufhin die Einsatzkräfte die beiden Insassen im Alter von 40 und 42 Jahren festnahmen und durchsuchten. Bei der Schusswaffe handelt es sich, wie herausstelle, um eine scharfe Schusswaffe. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die beiden Polizisten darüber hinaus Drogen, Schmuck und Bargeld. Der Schmuck konnte einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft gestern Mittag zugeordnet werden. Dabei betraten zwei maskierte Täter das Geschäft am Teltower Damm und raubten Schmuck. Auch bei dem 42-jährigen Beifahrer fanden sie Schmuck und Bargeld. Die Polizisten beschlagnahmten alle Gegenstände sowie das Fahrzeug. Weitere Einsatzkräfte brachten die beiden Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, wo sie dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt wurden. Die Ermittlungen dauern an.