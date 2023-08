Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Nr. 1447

In der vergangenen Nacht beging ein bisher unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall mit einem Bus Fahrerflucht. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 57-jähriger Busfahrer den Blumberger Damm in Richtung Landsberger Allee, als ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines Audis entgegenkam. Aus ungeklärten Gründen ist dieser von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Bus zusammengestoßen. Aus dem Audi stiegen zwei Personen und flohen zu Fuß in Richtung Landsberger Allee. Der 57-jährige Busfahrer verletzte sich durch die Kollision an seiner Schulter und wurde durch alarmierte Rettungskräfte für eine Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In dem Bus befanden sich zwei Fahrgäste. Einer von ihnen blieb unverletzt. Der andere, ein 31-jähriger Mann, erlitt Prellungen im Bereich des Brustkorbes und am Knie. Rettungskräfte brachten auch ihn in ein Krankenhaus. Der Bus war nach dem Verkehrsunfall fahruntüchtig und musste abgeschleppt werden. Der ebenfalls stark beschädigte Audi wurde beschlagnahmt. Des Weiteren wurde ein Verkehrsschild in Folge des Unfalls herausgerissen. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.