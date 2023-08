Mann von Trinkkumpanen verletzt und beraubt

Nr. 1446

Ein Zeuge alarmierte heute früh die Polizei zu einem Lokal in Mitte. Nach Angaben des 41-Jährigen bemerkte er kurz vor 7 Uhr in der Nähe eines Beetes vor der Bar in der Panoramastraße fünf Männer, die gemeinsam Alkohol konsumierten. Vier Männer aus dieser Runde sollen in der Folge einen 44-Jährigen festgehalten und auf ihn eingeschlagen haben. Schließlich soll die Vierergruppe dem Angegriffenen die Schuhe entwendet haben und in Richtung Bahnhof Alexanderplatz geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den wohnungslosen Mann mit Kopf- und Halswirbelsäulenverletzungen in ein Krankenhaus, wo dieser stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem gemeinschaftlichen Straßenraub hat ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.