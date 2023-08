Siebenjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1445

Mit einer Platzwunde am Kopf und einer Handverletzung wurde ein siebenjähriges Mädchen heute Morgen nach einem Verkehrsunfall in Hellersdorf in ein Krankenhaus gebracht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr die 32-jährige Fahrerin eines Opel gegen 6.40 Uhr die Carola-Neher-Straße in Richtung Grottkauer Straße. In derselben Richtung lief die Siebenjährige parallel zur Fahrbahn auf einem Gehweg. Kurz hinter der Einmündung zur Maxie-Wander-Straße soll das Mädchen unvermittelt die Carola-Neher-Straße überquert haben, um auf den Fußweg auf der anderen Straßenseite zu gelangen. Als das Kind die Straße überquerte, fuhr die 32-Jährige mit ihrem Wagen das Mädchen an. Nach einer Erstversorgung vor Ort kam die Siebenjährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).