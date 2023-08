Mehrere brennende Fahrzeuge

Nr. 1444

In der vergangenen Nacht brannten in Wilhelmsruh mehrere Fahrzeuge. Gegen 2 Uhr hörte eine Anwohnerin Knallgeräusche und bemerkte einen brennenden Pkw in der Lessingstraße. Das Feuer griff auf zwei nebenstehende Autos über. Alle drei Pkws brannten vollständig aus. Ein weiterer Pkw wurde durch die Hitzeeinwirkung stark beschädigt. Die durch die Anwohnerin alarmierte Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Menschen wurden nicht verletzt. Das Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt nun wegen Brandstiftung.