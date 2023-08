Tatverdächtiger zu mehreren politisch motivierten Brandstiftungen festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1442

Gestern Nachmittag konnten Kräfte der Polizeidirektion 3 (Ost) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin einen offenen Haftbefehl gegen einen 63-jährigen Mann vollstrecken, der im Verdacht steht, im Zeitraum vom 12. August bis 14. August 2023 mehrere politisch motivierte Brandstiftungen im Stadtgebiet begangen zu haben. Bei den Zielen des Tatverdächtigen handelte es sich um eine BücherboXX am Bahnhof Grunewald mit Bezug zum historischen Mahnmal „Gleis 17“ für die Opfer des Nationalsozialismus in Charlottenburg-Wilmersdorf, das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen an der Ebertstraße Ecke Hannah-Arendt-Straße in Mitte sowie Räumlichkeiten des Vereins „Rad und Tat: Offene Initiative Lesbischer Frauen e.V“ an der Schillerpromenade in Neukölln. Der Tatverdächtige wurde gegen 14.30 Uhr an seiner Wohnanschrift im Ortsteil Baumschulenweg angetroffen und festgenommen. Er räumte die Taten umfänglich ein. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.

Im Zusammenhang mit der Brandstiftung im Grunewald wenden sich die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt Berlin noch mit folgenden Fragen an eventuelle Zeuginnen und Zeugen:

Wer hat in den frühen Morgenstunden des 12. August 2023 im Umfeld der BücherboXX am Gleis 17 verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann Angaben zu den beiden Zeugen machen, die die Tathandlung beobachtet haben?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zu der Tat geben?

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz unter der Rufnummer (030) 4664 – 953528 und per E-Mail sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Folgemeldung Nr. 1425 vom 14. August 2023: Versuchte schwere Brandstiftung mit homophobem Hintergrund

Heute früh wurden Räume eines Vereines lesbischer Frauen in Neukölln beschädigt. Gegen 4 Uhr bemerkten Passanten ein beschädigtes Schaufenster des Vereines und alarmierten die Polizei. Die Polizeikräfte konnten neben der zerstörten Schaufensterscheibe auch verbrannte sowie verkohlte Flugblätter und Broschüren im Innenraum feststellen. Die Ermittlungen des Polizeilichen Staatschutzes beim Landeskriminalamt dauern an.

Erstmeldung Nr. 1415 vom 12. August 2023: Bücherbox mit historischem Bezug in Brand gesteckt

In den frühen Morgenstunden wurden Einsatzkräfte wegen eines Brandes in einer Bücherbox nach Grunewald alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen gaben zwei unbekannt gebliebene Zeugen gegen 4.50 Uhr gegenüber einem Mitarbeiter einer benachbarten Bäckerei an, dass eine Bücherbox am historischen „Gleis 17“ am Bahnhof Grunewald in Flammen stehe. Zuvor hätten Sie beobachtet, wie ein Mann eine Kiste in die ehemalige Telefonzelle gestellt und diese angezündet habe. Die hinzu alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, die Bücher wurden jedoch fast vollständig vernichtet. Die Box sowie ihr Inhalt stehen in Bezug zu dem historischen Mahnmal „Gleis 17“. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat den Fall zur Prüfung übernommen.