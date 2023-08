Ein Räuber festgenommen, sein Komplize flüchtete

Nr. 1439

Gestern Abend wurde ein mutmaßlicher Räuber in Kreuzberg festgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Mann, deren Identität noch ungeklärt ist, gegen 19.25 Uhr gemeinsam mit einem anderen unbekannten Mann in einem Geschäft am Hermannplatz einen 32-jährigen Ladendetektiv mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Zuvor habe der Ladendetektiv das Duo dabei beobachtet, wie sie Parfüms gestohlen haben sollen. Als das Duo das Geschäft verlassen wollte, ohne für die Parfüms zu zahlen, habe der Ladendetektiv die beiden angesprochen. Der später festgenommene Mann zog daraufhin ein Messer und bedrohte den Ladendetektiv. Dem Ladendetektiv gelang es, den Mann zu Boden zu bringen und verletzte sich dabei am Bein. Sein Komplize habe das Messer vom Boden aufgehoben und sei ohne Beute geflüchtet. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den festgehaltenen Mann fest, sein Komplize ist weiterhin flüchtig. Die mutmaßliche Beute hatte der Festgenommene noch bei sich. Rettungskräfte versorgten die Verletzungen des Ladendetektives am Ort. Der Festgenommene wurde für ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.