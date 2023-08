Körperverletzung auf U-Bahnhof – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 1485

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der Abgebildete steht im Verdacht, am Montag, den 6. März 2023, in Friedrichshain am Abend auf dem U-Bahnhof Samariterstraße einen gehbehinderten Mann geschlagen zu haben. Nach Angaben des damals 38-Jährigen wartete er gegen 20.20 Uhr im Bahnhof auf einen Zug, als plötzlich der Unbekannte auf ihn zukam, ihn ansprach und plötzlich beleidigte. Dann soll der Mann ihn geschubst und ihm schließlich mehrmals mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Ferner soll der Gesuchte ihm gedroht haben, die Gehhilfen wegzutreten. Als ein unbekannt gebliebener Passant ankündigte, die Polizei zu rufen, ließ der Tatverdächtige von dem 38-Jährigen ab und der Geschlagene stieg in die ankommende Bahn der Linie U5 in Richtung Hönow. Wenig später erstattete der Angegriffene Strafanzeige. Seine Verletzungen am Kopf wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt.