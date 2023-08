Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 1435

Bei einem Unfall heute Vormittag in Heinersdorf wurde ein 76-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr der Senior kurz nach 10 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Romain-Rolland-Straße in Richtung Rennbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung. Am Wischbergeweg stieß er dann mit einem VW Golf zusammen, mit dem eine 38-Jährige aus dem Wischbergeweg nach rechts in die Romain-Rolland-Straße abbiegen wollte. Bei der Kollision brach sich der 76-Jährige ein Bein. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).